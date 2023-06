Milik e il futuro alla Juventus: "Spero di restare, Allegri mi vuole"

Parla dal ritiro della Polonia Arkadiusz Milik e ovviamente il pensiero va subito al mercato della Juventus che sarebbe intenzionata a riprendere l'attaccante dopo l'annata trascorsa in bianconero. Milik analizza così la sua stagione a Torino mentre si prepara per i prossimi impegni con la maglia del suo paese: "Sicuramente sono partito bene, ma poi un infortunio mi ha tenuto fuori per un mese e mezzo ed è stato difficile per me tornare al livello che avevo raggiunto". Il polacco aggiunge: "Non è stata una stagione facile per la Juve, soprattutto considerando la penalizzazione".