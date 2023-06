“Juve su Zaniolo! Prima offerta al Galatasaray, c’è un giocatore”

La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Uno dei nomi sul taccuino dei dirigenti è quello di Nicolò Zaniolo, che piace molto ai bianconeri. Il centrocampista si è trasferito al Galatasaray nel corso della finestra invernale di calciomercato, ma ora potrebbe fare ritorno in Italia. Nell'ultima parte di stagione ha alzato il livello delle proprie prestazione ed è ritornato in forma dal punto di vista fisico.