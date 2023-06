Juve, il nome nuovo se parte Vlahovic è un ex Serie A e Inter

Juve, all'improvviso spunta Icardi. Se la società cederà Vlahovic (base di trattativa 80 milioni di euro, interessati il Bayern ed il Chelsea), un'alternativa concreta diventa proprio l'ex Inter ed ex del Psg che l'ha prestato per un anno al Galatasaray. In Turchia, Icardi, 30 anni, si è rilanciato ai massimi livelli: in stagione, 26 presenze e 23 gol, di cui 22 in campionato, vicecapocannoniere alle spalle di Enner Valencia, bomber del Fenerbahce, capitano dell'Ecuador. D'altra parte, prima della rottura con l'Inter e del passaggio ai francesi nel 2019, Icardi era sempre stato molto prolifico in maglia nerazzurra: 124 le reti realizzate nelle 219 presenze. Molto dipenderà dalla strategia juventina sul fronte cessioni: sono due i giocatori che potrebbero garantire un cospicuo introito, qualora la società decidesse di cederli al miglior offerente: il primo è Chiesa, rigenerato dalla Nazionale, il secondo è Vlahovic, pagato 80 milioni alla Fiorentina nel gennaio 2022. Tuttavia, dopo un promettente inizio, Dusan è stato risucchiato dalla crisi di gioco della squadra di Allegri oltre che sistematicamente tormentato dalla pubalgia, tale da condizionarne fortemente il rendimento, sia nella Juve sia nella Serbia. Realizzata una prima plusvalenza con la cessione definitiva di Kulusevski al Tottenham, la Juve sa che i vincoli di bilancio circoscrivono la sua azione sul mercato. E sa pure che, se parte Vlahovic, serve un'alternativa adeguata ai propositi di rilancio. E Icardi non vede l'ora di tornare in Italia.