Milik-Juve, è fatta! Arriva in bianconero a titolo definitivo: i dettagli

Milik, i numeri alla Juventus

Milik è arrivato alla Juventus a fine agosto 2022, in prestito dal Marsiglia, e durante la stagione in bianconero ha collezionato 39 presenze in tutte le competizioni, realizzando 9 reti. In campionato ha giocato 27 volte, con 7 gol all'attivo. Il polacco resta in bianconero, a titolo definitivo, dopo l'intesa trovata tra la Juve e il club di Ligue 1.