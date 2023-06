Frattesi: le mire della Juve, l'assalto di Inter e Milan e il rischio asta

TORINO - Gli uffici milanesi del Sassuolo, nel pomeriggio, hanno ospitato un nuovo incontro tra l’ad neroverde Giovanni Carnevali e la spedizione della Juventus, capitanata dal ds in pectore Giovanni Manna . Argomento del giorno, naturalmente, Davide Frattesi , in evidenza negli ultimi giorni anche in Nazionale. L’appuntamento si è rivelato ancora una volta interlocutorio, e difficilmente sarebbe potuto andare in maniera diversa: il club bianconero in questo momento ha la necessità di cedere e di alleggerire il monte ingaggi , prima di affondare per nuovi colpi in entrata dopo la conferma di Arkadiusz Milik .

Frattesi per tutti

Le parti si sono aggiornate, insomma, con la Juventus che ha confermato l’interesse per il giocatore e che, contestualmente, ha preso ancora tempo. Uno scenario che in realtà non dispiace nemmeno al Sassuolo, dato che le pretendenti sono tante e la possibilità di scatenare un’asta all’ultimo rilancio è concreta. Su Frattesi, infatti, oltre ai bianconeri non c’è solamente l’Inter, segnalata in vantaggio nella corsa all’azzurro. Ma attenzione: i Milan potrebbe avere mire molto importanti, qualora Sandro Tonali risultasse in uscita di fronte a un’offerta irrifiutabile proveniente dalla Premier League. Il Newcastle, in questo senso, è in primissima fila.