Juventus, Milik ufficiale: foto da bimbo con la maglia bianconera

TORINO - Adesso è ufficiale, Arkadiusz Milik è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus! L'ex attaccante del Napoli era arrivato l'anno scorso dal Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto rivelandosi subito una pedina preziosa per Massimiliano Allegri e i bianconeri (39 presenze e 9 gol in tutte le competizioni). Allegri e la società avevano messo in cima alla lista delle priorità proprio la permanenza del polacco che, a sua volta,non ha mai nascosto la volontà di vestire ancora la maglia della Juve e alla fine è arrivata la fumata bianca con l'Olympique Marsiglia.