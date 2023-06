Carnevali: "Giovani Juve interessanti. Per Frattesi ancora lunga"

Una lunga giornata di incontri per Davide Frattesi con i top club di Serie A interessati a portare a casa il gioiello neroverde. Sul centrocampista del Sassuolo è l'amministratore delegato, Giovanni Carnevali a fare il punto all'uscita dalla sede milanese del club neroverde: "Ci sono dei momenti in cui non è facile raccontare cosa sta succedendo perché sono trattative importanti. Stiamo portando avanti la situazione con più squadre come abbiamo sempre detto e sarà ancora lunga". Non solo la Juventus interessata a Frattesi con Carnevali che sul possibile inserimento di giovani bianconeri nella trattativa assicura: "A noi i giovani interessano sia della Juve che di tutte le altre squadre , perché il Sassuolo ha sempre avuto un occhio di riguardo in questi anni per i giovani. Vediamo un po' quello che riusciremo a fare".

Carnevali e la trattativa Frattesi

Non c'è però una squadra più avanti delle altre nella caccia al centrocampista azzurro: "No, non c'è nessuna squadra avanti alle altre rispetto a ieri", con Carnevali che aggiunge: "In questi giorni abbiamo fatti tanti incontri, sia con le società che con i procuratori. Vediamo, non è una trattativa facile, vediamo come si concluderà". Sull'idea dell'Inter di inserire Mulattieri nella trattativa, l'ad neroverde spiega: "Offerta che può essere emulata. Ma il discorso di Mulattieri e Volpato è indipendente dal discorso della destinazione di Frattesi". E proprio sul giovane giallorosso ad un passo dal Sassuolo conclude: "A noi interessa anche conoscerli i ragazzi, quello che fanno in campo lo vediamo durante la settimana. Conoscendoli personalmente si può anche avere un'idea di che ragazzi siano, come parlano e come reagiscono".