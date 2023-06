Dilemma Bonucci, vertice Arthur, offerta Szczesny: il mercato Juve

Bonucci, i progetti di Allegri

Nei progetti di Max Allegri la coppia di titolari centrali sarebbe composta da Danilo e Bremer, con Gatti e Rugani a supporto. Del resto Bonucci è reduce da una stagione a tinte più scure che chiare: a causa degli infortuni ha totalizzato 26 presenze, ma per soli 1520 minuti in campo. E se la prossima stagione non dovesse giocare con continuità rischierebbe anche il posto in Nazionale e la possibilità di difendere il titolo all’Europeo in Germania: il ct Mancini è stato chiaro, Bonucci rappresenta una risorsa in azzurro, ma soltanto se arriva in condizione. Un dilemma per il capitano bianconero: decidere di lasciare la Juventus per avere la garanzia di una maglia da titolare così da partecipare a Euro 2024 oppure rimanere fedele alla causa bianconera e accettare la panchina e un ruolo non più di primo piano.