Chiesa piace a 3 club di Premier: i dubbi di Fede e della Juve, le novità

E pure Chiesa, forse il più… spendibile. Gli ammiccamenti arrivati nelle ultime settimane – manco a dirlo – dalla Premier League, infatti, hanno imposto una serena, ma seria, riflessione interna. Tanto alla Continassa quanto nell’entourage dell’esterno azzurro.

La parabola

Il profilo di Chiesa è stato accostato al Newcastle prima ancora che il club inglese facesse irruzione in Italia per Tonali, mentre non è mai tramontata la suggestione che porta al Liverpool di Klopp. A muovere passi concreti, invece, è già stato l’Aston Villa, destinazione che però non convince più di tanto il bianconero. Che monitora la situazione e, intanto, riflette. Perché a Torino ha voglia di rilanciarsi, dopo un anno e mezzo condizionato anche e soprattutto da un grave infortunio. E perché a Torino, però, non si sente più quel leader – in campo e davanti ai microfoni – che aveva iniziato a essere prima del crack al crociato. Dal ritorno di Allegri, in fondo, il feeling tra i due non è mai sbocciato del tutto, forse anche in conseguenza di un equivoco tattico per cui la collocazione dell’azzurro non risulta tuttora limpida. Fatto sta che anche nell’ultimo periodo, archiviati gli strascichi dopo l’infortunio, Chiesa è partito più volte dalla panchina che dal rettangolo verde.

Gli incastri

E questo, di conseguenza, ha indotto a delle riflessioni anche nelle stanze della Continassa. Perché l’esterno da top player vuole essere trattato in campo e, di riflesso, anche nei termini contrattuali, con un accordo attualmente in scadenza nel 2025. Una deadline che ha fatto scattare un campanello d’allarme nella dirigenza: alla via del prolungamento nei prossimi mesi, infatti, l’alternativa più conveniente sarebbe quella della cessione in questo mercato, dal momento che la prossima sessione estiva arriverebbe a soli dodici mesi dall’eventuale svincolo del giocatore.

E ora?

Una serie di riflessioni che, su entrambi i fronti, impone di monitorare con grande attenzione i segnali - sempre più assidui - in arrivo dalla Premier League. Veder risorgere la parabola di Chiesa a Torino resta la priorità, ma - in caso di scenario contrario - nessuno vuole lasciarsi sfuggire la soluzione migliore.