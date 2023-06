Mercato Juve, attesa Rabiot: Allegri e compagni in pressing su… WhatsApp

Juve-Rabiot, la situazione

Ora come ora la sensazione è che quella della Juventus sia la proposta più concreta e più credibile per il centrocampista ed è forse anche per questo motivo che dalle parti della Continassa nelle scorse ore (già ieri ne avevamo dato notizia) cominciava a circolare un prudente ottimismo, dettato forse da una fiducia figlia del fatto che, al momento, l’offerta bianconera sia quanto di meglio abbia concretamente in mano madame Veronique. Questo non significa che Rabiot dovrà dire sì per forza: si può sempre attendere l’evoluzione di un mercato più pazzo del solito, in questo inizio d’estate, basti pensare alla trattativa lampo che ha portato Tonali al Newcastle, per rimanere nella stessa area di azione in campo. Per di più Rabiot non dovrebbe nemmeno passare dalla Juventus: tra meno di una settimana, a meno di rinnovo, sarà senza contratto a tutti gli effetti. Qui ci sarebbe piuttosto da sviscerare un altro tipo di ragionamento. Sarebbe il caso di chiedersi: come mai il miglior juventino dell’ultima, complicata stagione non abbia la fila alla porta nonostante sia libero a parametro zero? Ma è meglio concentrarsi sulla attualità che porta la Juventus ad attendere la decisione: se dovesse chiamare una big di Premier, allora Rabiot potrebbe effettivamente salutare Torino in via definitiva. In caso contrario, per il francese restare alla Juventus ancora un anno potrebbe rappresentare una soluzione funzionale.

