Weah, il mercato Juve va di corsa: quando arriva l’annuncio

La settimana prossima è atteso a Torino per svolgere le visite mediche di rito. Dunque, più vicino di così non si può. La Juventus ha trovato l'intesa col Lille praticamente su tutto: Timothy Weah si appresta a diventare un giocatore bianconero . Ai francesi andranno circa 12 milioni di euro (10 milioni di parte fissa più 2 di bonus), all'esterno classe 2000 un contratto quinquennale da 2 milioni a stagione.

Operazione perfettamente in linea con il nuovo corso: a Torino arriva uno dei prospetti più interessanti del mondo. Un ragazzo che con la Juventus può diventare un campione: l'indirizzo del mercato, dalle parti della Continassa, non può che essere questo. Almeno in questo momento storico. Weah dovrebbe approdare al J Medical nella giornata di giovedì. Condizionale d'obbligo, perché ci sono le consuete operazioni burocratiche da completare, sebbene non si tratti di un giocatore extracomunitario (ha la cittadinanza francese).

La Juventus attuale e l’arrivo di Weah: come giocherebbe Allegri

Juve, chi è Timothy Weah

Figlio del grande George Weah, Timothy sarà il secondo statunitense della storia del club dopo Weston McKennie. Ed è una pedina perfetta per Massimiliano Allegri. Duttile, può fare le due fasce nel 3-5-2, ma anche l'esterno alto di destra nel 4-3-3. Il talento non gli manca, a Torino arriva per completare una maturazione che procede per il verso giusto. Parliamo, d'altronde, di un giocatore che vanta già 94 presenze in Ligue 1.

Weah, il mercato Juve in cifre: quanto guadagnerà fino al 2028