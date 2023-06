Rabiot-Juve, c'è fretta: la telefonata di Allegri e l’alternativa mercato

Grande è l’attesa in casa Juventus per la risposta di Adrien Rabiot , che dovrebbe arrivare al più tardi venerdì, giorno in cui il suo contratto scade e lui sarà un giocatore libero, al pari della società che potrà andare alla ricerca di una mezzala titolare.

In casa Juventus c’è un crescente ottimismo sul sì del francesce, che però va di pari passo con la fretta del club, desideroso di consegnare quanto prima a Massimiliano Allegri la rosa al completo per il raduno del 10 luglio. E se il francese non dovesse rispondere in maniera affermativa, Francesco Calvo e Giovanni Manna avranno poco tempo per cercare l’alternativa, con il nome di Sergej Milinkovic-Savic in cima alla lista dei desiderata.

Il pressing

In questi giorni di profonde riflessioni da parte di Adrien e della mamma agente Veronique, il telefono del francese è squillato parecchie volte: una telefonata è sicuramente partita dalla Sardegna, dove Allegri è in vacanza e da dove ha chiamato il suo pupillo per testimoniargli, ancora una volta, la fiducia e convincerlo a sposare la causa bianconera, firmando il prolungamento del contratto per un solo anno alle stesse condizioni dell’ultima stagione (ingaggio di 7 milioni netti). Ma anche i compagni di squadra stanno continuando il pressing sul francese: messaggi e whatsapp che testimoniano quanto Adrien si sia fatto apprezzare nello spogliatoio bianconero, oltre che in campo, reduce dalla migliore stagione in carriera, con 48 presenze impreziosite da 11 gol e 6 assist. Non solo Adrien. Pure i rapporti tra Veronique Rabiot e la Juventus sono migliorati dopo periodi di attriti e di silenzi e l’aver ricucito con la mamma agente è un passo a favore del club bianconero. Poi, certo, di fronte a una chiamata dalla Premier e a un’offerta a doppia cifra l’idillio Rabiot-Juventus potrebbe infrangersi e il centrocampista salutare definitivamente Torino. Finora però - a parte qualche contatto dei soliti arabi per i quali il francese non ha mostrato interesse - a mamma Veronique non sono arrivate proposte circostanziate, ma soltanto chiacchierate di massima. Se l’offerta della Juventus resta quella più concreta sul tavolo delle trattative, allora Veronique dovrà accelerare nella risposta perché il club bianconero non intende aspettare oltre la prossima settimana.