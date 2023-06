Milinkovic-Juve, contratto pronto: cosa serve per sbloccare la trattativa

TORINO - Dicono che Vanja si stia già mobilitando per trovare un appartamento adeguato alla stazza di Sergej : entrambi taglia oversize, i fratelli Milinkovic-Savic potrebbero presto trovarsi a condividere l’atmosfera calcistica sulle due sponde del calcio torinese. Il portiere dei granata aspetta da tempo che il fratello approdi alla Juventus per condividere le emozioni del derby sulle sponde opposte e, ora, il tempo del congiungimento familiare sembra davvero essere arrivato. Tocca al club bianconero, dopo aver piazzato il rinnovo di Rabiot , concretizzare le speranze dei fratelli serbi cercando la chiave giusta con cui sbloccare la resistenza di Claudio Lotito , consapevole di non poter più mantenere alta l’asticella delle richieste, visto che il “ Sergente ” andrà a scadenza nel giugno del prossimo anno e, quindi, da gennaio potrà firmare senza alcuna penale per un altro club.

Juve, le idee per arrivare a Milinkovic: da Pellegrini a Rovella

È vero che il presidente della Lazio non è nuovo ai poker di mercato, ma il rischio è di perdere a gratis un asset importante come il centrocampista serbo. Già dovrà accontentarsi di un cash minore rispetto ai 45 milioni di qualche tempo fa. La valutazione, considerata la scadenza di contratto, viene ritenuta adeguata intorno ai 30 milioni che potranno però essere ammortizzati da contropartite tecniche. Con la Juventus, intanto, c’è da definire la situazione di Luca Pellegrini: il difensore vorrebbe rimanere alla Lazio che però non ha esercitato il riscatto di 15 milioni. Ecco, dunque, che l’esterno potrebbe rappresentare il primo elemento da inserire nella trattativa. Pellegrini, peraltro, piace molto a Maurizio Sarri che ha chiesto al ds Angelo Fabiani (ieri summit di mercato in Toscana a casa del tecnico) di arrivare a Nicolò Rovella, centrocampista rientrato a Torino dopo il prestito al Monza. Più difficile l’ipotesi Zakaria perché è in vantaggio il West Ham e il Lens tiene d’occhio la situazione. Insomma: è evidente che anche dentro la Lazio ci sia la consapevolezza di come la situazione intorno a Sergej sia in divenire, nonostante la posizione ufficiale sia quella secondo cui non c’è alcuna necessità di vendere per fare cassa, anche a costo di arrivare a scadenza, Salvo, poi, precisare subito dopo che comunque si prenderanno in esame eventuali offerte.