Sekulov come Fagioli? Juve Next Gen-Cremonese, l’indiscrezione di mercato

Dopo le ultime stagioni positive con la Juve Next Gen , per Nikola Sekulov stanno arrivando i primi apprezzamenti dalle categorie superiori. La Cremonese , infatti, l'ha messo tra le idee di questo mercato estivo per rinforzare la rosa a disposizione di Ballardini .

Interessamento non casuale da parte dei grigiorossi che hanno intravisto in lui una crescita importante in queste stagioni in bianconero. Il classe 2002 è arrivato a Torino nel 2016 (prima ha giocato nei settori giovanili di Piacenza, Parma e Pro Piacenza) e da quel momento ha fatto un passo alla volta guardando sempre verso l'alto. Dalla Primavera alla Next Gen fino alle porte della prima squadra, dove Allegri l'ha portato con sé in qualche partita. Un percorso che, dovesse concretizzarsi, potrebbe essere simile a quello dell'ex compagno Nicolò Fagioli.

Cremonese, interesse Sekulov, Juve e il passato di Fagioli

L'idea di Sekulov alla Cremonese riporta un po' indietro nel tempo. Esattamente a due stagioni fa, quella dove i grigiorossi hanno concluso la gloriosa cavalcata in B con la promozione nel massimo campionato. A guidare la squadra in panchina c'era Pecchia, altro volto bianconero, e in mezzo al campo a far stropicciare gli occhi con le sue giocate anche Nicolò Fagioli, oltre ad altri ex Juve (Rafia e Zanimacchia). La cadetteria come trampolino di lancio per il classe 2001 prima di fare il salto in Serie A e restarci come protagonista della stagione con Rabiot e compagni. Sekulov che condivide con Fagioli il percorso in maglia bianconera e i primi passi mossi a Piacenza (luogo di nascita di entrambi) potrebbe dunque continuare a ripercorrere le orme del classe 2001 qualora dovesse concretizzarsi la voce di questo interessamento da parte dei grigiorossi.