Mercato Juve: Rovella, il saluto al Monza e Milinkovic in bilico. Il punto

Rovella da Allegri alla Continassa

Già, perché Nicolò è da un pezzo sulla bocca di chi mastica Lazio, nel senso della dirigenza e pure dell’allenatore Maurizio Sarri, che ha stilato a suo tempo la lista dei preferiti (che comprende anche Luca Pellegrini, altro nome juventino tuttora in orbita Lazio) e nella stessa c'è anche il nome del calciatore cresciuto a pane e Genoa. Quindi Rovella rifarà le valigie? Difficile che ciò, eventualmente, accada a strettissimo giro di posta: qualche giorno in compagnia di Massimiliano Allegri alla Continassa farà solamente bene al classe 2001, e pure al tecnico che un anno dopo averlo utilizzato in apertura della stagione 2022-23 per pochi minuti (24), vuole apprezzare i miglioramenti del ragazzo. E poi chissà se davvero sarà il caso di riaccompagnarlo in aeroporto, destinazione Fiumicino, con auto aziendale già pronta per Formello. Lì dove un omone di ventott’anni, tale Sergej Milinkovic Savic, non vede l’ora di essere raggiunto dalle notizie tanto desiderate.