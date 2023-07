Dybala, il mercato Juve e l’idea clamorosa: quanto costerebbe riprenderlo

In un mondo del calcio che, a volte, sembra un grande Monopoli, la Juventus… riparte dal via. D’accordo: alla Continassa si cerca un nuovo Dybala, non proprio Dybala. E l’articolo indeterminativo, in questa fattispecie, fa tutta la differenza del mondo. Però risulta comunque curioso come, a distanza di un anno dal burrascoso addio alla Joya, il club bianconero si stia ora convincendo a sondare il mercato per individuare un elemento con caratteristiche analoghe a quelle dell’argentino. Che, intanto, si è legato alla Roma fino al 2025. Ma solo fino a un certo punto...