Juve, se tornasse Dybala? Quel feeling con Pogba dentro e fuori dal campo

Un'ipotesi clamorosa che ancora una volta spacca la tifoseria bianconera, divisa tra quelli che ancora lo rimpiangono e quelli che continuano a nutrire dubbi sulla tenuta fisica e sulla sua capacità di incidere nelle sfide decisive. Chi invece sarebbe sicuramente felice di un ritorno di Dybala è sicuramente il suo grande amico Pogba, che ha deciso di rientrare prima alla Continassa per riprendersi la Juve dopo l'ultima stagione travagliata.

Dybala, il mercato Juve e l’idea clamorosa: quanto costerebbe riprenderlo

Pogba e Dybala, un feeling senza fine

Perdersi per poi ritrovarsi. È quello che sperava Paul quando ha deciso di tornare alla Juve, ma il destino ha giocato un brutto scherzo al francese. Il suo ritorno è coinciso con la partenza del suo grande amico Dybala. "Fratello, sei un grande giocatore e un grande uomo! È bello averti come amico e aver condiviso con te i momenti alla Juve. Spero di vederti presto" - questo scriveva Pogba sui social a maggio 2022, subito dopo l'addio della Joya, postando la foto di una delle esultanze più iconiche di loro due, la "fusione" stile Dragonball. "So che un giorno torneremo a farla", aveva risposto Dybala scatenando i tifosi che non vedevano l'ora di rivedere i due in campo insieme. Nonostante tutto però sull'asse Torino-Roma la splendida amicizia tra i due prosegue a gonfie vele nonostante la "rivalità". Dai commenti della Joya sotto al post del francese mentre era al lavoro per recuperare dall'infortunio fino allo scambio di maglie in occasione della sfida all'Olimpico in Serie A. Non solo, perché i due poche settimane fa erano a Miami insieme tra relax e divertimento con le rispettive compagne. Il destino li ha portati a dividersi sul campo, dopo la stagione 2015/16 in bianconero, ma non ha raffreddato i rapporti tra i due, ancora grandissimi amici e complici perfetti.