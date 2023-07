Dybala, suggestione Juve: cosa pensano i tifosi? I risultati del sondaggio

TORINO - " Tifosi juventini, rivorreste Dybala in bianconero? ". Vi abbiamo 'svegliato' così, stamane, lanciando un sondaggio su diversi canali social. Nessuna risposta aperta, né mezze misure, soltanto un totale assenso, cliccando il 'sì', o un perentorio dissenso, espresso dal tasto 'no'.

Che siate favorevoli o contrari, la notizia - o meglio, "l'idea" e nulla più nata in seno alla nuova dirigenza della Juventus , totalmente rinnovata negli uomini che poco più di un anno fa lo liberarono a parametro zero - di un possibile ritorno della Joya in bianconero non ha lasciato indifferenti i tifosi .

Dybala-Juve, l'esito del sondaggio: prevalgono i no

Veniamo subito al dato essenziale: prevalgono i no, anche se non ovunque e non in maniera omogenea. Su Twitter, ad esempio, si è detto contrario al ritorno di Dybala alla Juventus il 54% dei votanti, cioè 400 su 741. Forbice ancor più ampia su Facebook, dove i 'no' - 4.500 - quasi doppiano i 'sì' (2.600). La situazione, tuttavia, appare capovolta su Instagram, social network nel quale sale al 67% il numero degli utenti che gradirebbe rivedere la Joya tornare ad indossare la maglia bianconera un anno dopo il suo addio.

