Milinkovic, maglia Juve pronta ma il mercato non finisce qui: tutti i nomi

Detto, fatto. “Ogni giorno c’è un indizio in più”, titolava ieri mattina Tuttosport riguardo al passaggio di Milinkovic Savic alla Juventus, riferendosi alle parole pronunciate il giorno precedente da Maurizio Sarri: «Sergej è un problema per la società, per me potrebbe essere una risorsa ma dipende da quanto è coinvolto: con la testa libera è di un livello straordinario, ma non so che conseguenze possa avere la sua vicenda contrattuale».