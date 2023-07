David, dal Canada al Lilla alla Juventus? La scheda del bomber di Fonseca

Un risultato non da poco per il ragazzo nato a Brooklyn ma di cittadinanza canadese, che ha iniziato a giocare a livello dilettantistico con club di Ottawa prima di sbarcare nel Vecchio Continente nel 2018. Dopo l’esperienza in Belgio, David viene acquistato da Lilla, club con il quale realizza 52 reti nei tre campionati disputati in Ligue 1 (13 nel primo, 15 nel secondo e 24 nel terzo e ultimo), dando un contributo importante alla conquista del titolo di campione nazionale nel 2021. Nel frattempo il ventitreenne riesce anche a portare la Nazionale canadese in Qatar per i Mondiali: era dal 1986 che i nordamericani mancavano dalla massima manifestazione calcistica.

Da seconda punta a bomber

L’anno della vittoria del titolo col Lilla, David agiva da seconda punta (in coppia col turco Burak Yilmaz) nel 4-4-2 di Christophe Galtier. All’interno di questo contesto il canadese si distingueva non soltanto per le già menzionate doti realizzative (13 reti in quella stagione), ma anche per il grande lavoro senza palla, situazione nella quale portava molta pressione ai rivali. Tutto questo facendosi carico di raccogliere l’impegnativa eredità lasciata nel club del nord della Francia da Victor Osimhen, partito alla volta di Napoli.