“Arthur via dalla Juve? Premier, pressing mercato: spunta un nuovo club”

Dopo il sondaggio delll'Aston Villa di Unai Emery e ora è un'altra squadra allenata da un allenatore spagnolo a bussare alla porta di Arthur: il Wolverhampton. Lopetegui avrebbe interesse ad inserire il bianconero nel proprio progetto nonostante i pochi minuti giocati con la maglia dei Reds sotto la gestione Klopp.

Wolverhampton su Arthur

Julen Lopetegui affiderebbe volentieri le chiavi del centrocampo ad Arthur, prosegue Mundo Deportivo, con l'interesse dei Wolves che potrebbe seriamente concretizzarsi. Il passo successivo è quello di trovare un'intesa con la Juventus. Arthur ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e per il passaggio in Premier si potrebbe optare nuovamente per il prestito, la stessa formula utilizzata nell'operazione portata a termine la scorsa stagione con il Liverpool.