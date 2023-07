Lukaku, dall’Inghilterra la novità che sorride ai tifosi Juve

E' alta l'attenzione su Romelu Lukaku che pur di lasciare il Chelsea e tornare in Italia sarebbe disposto a tutto. L'ultima novità, secondo quanto riporta il The Telegraph, è che l'attaccante belga sarebbe disposto a rinunciare a un milione di sterline all'anno di stipendio (poco più di un milione di euro) per agevolare il suo trasferimento lontano da Londra e vestire la maglia nerazzurra.

Su di lui è noto l'interesse dell'Inter, che la prossima settimana presenterà una nuova proposta ai londinesi, che chiedono 45 milioni per far partire Big Rom.

Lukaku vuole lasciare il Chelsea

Oltre alla solita pista saudita dell'Al Hilal, in Inghilterra parlavano della possibilità juventina, ma la società bianconera e Giuntoli hanno altre idee mercato. Il belga, sempre secondo il Telegraph, avrebbe rassicurato da questo punto di vista la società nerazzurra, spiegando di non avere alcuna intenzione di trasferirsi alla Juventus e di non aver accettato alcuna offerta dell'Al Hilal, perché la sua priorità è tornare a San Siro. Per la felicità dei tanti tifosi bianconeri, che nelle ultime ore hanno commentato in modo non esattamente entusiasmante la clamorosa ipotesi.