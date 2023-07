Allegri all'ultimo jolly: ha la fiducia Juve, ma non può fallire

La proprietà e la dirigenza hanno deciso di scommettere sul suo riscatto dopo due stagioni deludenti (non solo per colpa sua, certamente, ma nelle quali ha delle responsabilità): John Elkann crede in una svolta, così come Cristiano Giuntoli che con il tecnico ha avuto, finora, frequenti contatti telefonici. Hanno raccontato che l’approccio sia stato costruttivo e che i due abbiano colto il reciproco entusiasmo per la sfida che li attende. Siccome rimangono eccellenti anche i rapporti con Giovanni Manna e Federico Cherubini, Allegri ha tutta la parte “tecnica” dell’organigramma che tifa per lui: la situazione ideale per lavorare senza ansie, come peraltro ha già iniziato a fare, seppure lontano dalla Continassa, ma in contatto con i suoi collaboratori più stretti per programmare. Anche perché sa perfettamente di non poter più sbagliare.

Juve, perché Giuntoli è ottimista e i contatti con Allegri: i retroscena