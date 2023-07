"Pogba dice no all'Arabia: vuole restare alla Juventus"

" Paul Pogba resiste alle sirene provenienti dall'Arabia Saudita. Il centrocampista francese vuole restare alla Juventus ". È quanto riporta L'Equipe, secondo cui il giocatore non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Torino durante questa sessione estiva di calciomercato. Il suo obiettivo, infatti, sarebbe quello di disputare l'Europeo 2024 con la Francia , un palcoscenico a cui difficilmente potrebbe ambire andando a 'svernare' in un campionato come la Saudi Pro League araba.

Pogba, la Juve nel passato, nel presente e nel futuro

Tornato la scorsa estate a parametro zero dal Manchester United dopo aver vestito la maglia della Juventus dal 2012 al 2016, Paul Pogba è reduce da una stagione sfortunata, costellata - anche per errate scelte personali - da numerosi guai fisici. Per questo motivo, mosso anche dalla riconoscenza nei confronti di un club - e di una tifoseria - che non lo ha mai dimenticato, ha rinunciato a gran parte delle vacanze e si è presentato alla Continassa con largo anticipo per farsi trovare pronto alla ripresa degli allenamenti. La stagione 2023-24 dei bianconeri è iniziata ufficialmente oggi, con l'arrivo di molti calciatori al J-Medical per le visite mediche di rito.

Raduno Juve stagione 2023/24: c'è anche Allegri