Juve, Arthur controcorrente: “No ai milioni dell’Arabia”. Speranza Premier

LONDRA (Regno Unito) - "Il Wolverhampton sta riflettendo se dare una nuova chance in Premier League ad Arthur Melo della Juventus, dopo il deludente prestito della scorsa stagione tra le fila del Liverpool". È quanto riporta il Daily Mail, secondo cui, per il club bianconero, i 'Wolves' rappresenterebbero una ghiotta occasione per piazzare sul mercato il centrocampista brasiliano ex Barcellona.