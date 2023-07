Bonucci bianconero e al lavoro: la risposta social alla Juventus

La scelta gli è stata comunicata direttamente dalla società, che da poco ha presentato Giuntoli : Leo lunedì prossimo tornerà alla Continassa per iniziare la preparazione atletica, ma non salirà sull'aereo che porterà il resto della squadra negli Stati Uniti per la tournée estiva .

Bonucci, l'allenamento e il messaggio su Instagram

Il difensore bianconero, in ogni caso, non si è perso d'animo e sta continuando a prepararsi individualmente prima di raggiungere il gruppo. Tramite le sue storie di Instagram, infatti, Bonucci ha voluto condividere una foto che lo ritrae mentre si allena da solo a casa, accompagnando l'immagine con una didascalia che racconta la sua voglia di non fermarsi mai: "Keep Going!". Il 36enne si era espresso in maniera enigmatica sui social già qualche settimana fa, con un post che aveva fatto interrogare i tifosi sul suo futuro con la Vecchia Signora. In ogni caso, la decisione della Juventus porterà il difensore e il suo entourage a valutare con attenzione lo scenario che lo circonda e a guardarsi intorno per eventuali altre offerte lontane da Torino.