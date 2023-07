Vlahovic al Psg? Striscione terribile a Parigi, “Ti tagliamo le tre dita”

Dusan Vlahovic continua a essere una delle priorità del Psg . L'attaccante serbo della Juventus è finito nel mirino del club parigino per rinforzare il reparto offensivo. L'ex Fiorentina potrebbe quindi lasciare Torino per provare l'esperienza in Francia.

I tifosi del Psg, però, non sembrano contenti di un eventuale trasferimento di Vlahovic a Parigi. Gli ultras della società parigina, infatti, hanno pubblicato sui social una loro foto mentre espongono uno striscione minaccioso e mandano un terribile messaggio al calciatore della Juventus.

Vlahovic e il messaggio dei tifosi del Psg

"Vieni a Parigi, ti tagliamo tre dita!" è il clamoroso messaggio dei tifosi del Psg a Vlahovic. Il riferimento alle tre dita è 'politico'. Dusan, in passato, ha pubblicato su Instagram diverse foto in cui indossava una maglietta dalla connotazione nazionalista (con la mappa della Serbia che incorpora il Kosovo nei suoi confini) e in cui faceva il segno delle tre dita che simboleggia la Grande Serbia, un segno di appartenenza. Queste foto e celebrazioni 'politiche' di Vlahovic non sarebbero piaciute ad alcuni tifosi del Psg, che hanno deciso di mandare un messaggio minaccioso all'attaccante serbo in vista del suo eventuale trasferimento a Parigi.