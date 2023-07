Bonucci, primo giorno ufficiale da fuori rosa: la frase “dedicata” alla Juve

Leonardo Bonucci è tornato ad esprimersi sui social in merito alla sua situazione con la Juventus . Il difensore bianconero, arrivato oggi alla Continassa , ha postato su Instagram una foto con i suoi tifosi scrivendo: "Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me è un bellissimo giorno".

Bonucci, i messaggi social con la Juve

Non si tratta del primo messaggio pubblicato sui suoi profili social in merito alla sua situazione con la Juventus. Circa un mese fa, quando ancora non si era a conoscenza della decisione della società, Bonucci aveva infatti condiviso una storia enigmatica sul suo futuro a Torino. Leo non si è comunque perso d'animo, come testimoniato sempre tramite Instagram qualche giorno fa: il difensore prima di tornare alla Continassa ha comunque continuato ad allenarsi duramente in maniera individuale. In ogni caso niente sarà più come prima per lui, che in carriera con la Vecchia Signora ha vinto 8 Scudetti, 5 Supercoppe Italiane e 4 Coppe Italia.