McKennie in gruppo, andrà negli Usa ma per la Juve resta sul mercato

Giuntoli è al lavoro per costuire una rosa completa per Massimiliano Allegri. Competitività e sostenibilità: queste le due parole chiave dalla conferenza stampa di presentazione .

Il nuovo Fotball Director ha fatto chiarezza sul mercato, in particolare sul futuro di Chiesa e Vlahovic e ha fatto un quadro anche sui giocatori fuori dal progetto. L'attenzione si è spostata su McKennie, tornato alla Juventus dopo il prestito al Leeds.

Giuntoli e il futuro di McKennie tra mercato e allenamenti in gruppo

"Non abbiamo mai detto che McKennie sia fuori progetto. In questo momento ci sono ragazzi che lavorano a parte e altri con il gruppo. Stiamo trattando Zakaria e Arthur con altri club e anche Bonucci, ma al momento non ha trovato nulla che lo aggrada" - queste le dichiarazioni di Giuntoli in conferenza stampa. Dopo diverse valutazioni tra Allegri e il dirigente, il centrocampista americano è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Verosimilmente partirà per la tournée negli USA con la Juventus, ma per il club bianconero resta comunque sul mercato e se arriveranno offerte verranno senza dubbio valutate.