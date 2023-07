Vlahovic al Psg, tre riserve di lusso possono sbloccare il mercato Juve

L'estate che si profila al Paris Saint Germain che è in procinto di partire per il Giappone sarà più rovente del solito per la questione relativa a Kylian Mbappé. Ormai separato in casa con la dirigenza capeggiata da Nasser Al-Khelaifi, l'attaccante che ha vinto la classifica dei cannonieri dell'ultimo mondiale si mostra ogni giorno più deciso a impuntarsi sulla sua posizione di non lasciare Parigi quest'estate, se non per la tournée asiatica con tutta la squadra. La possibilità che venga messo fuori rosa per un capriccio del presidente è da escludere, dato che Mbappé non solo è il giocatore più mediatico del Psg ma è anche il valore aggiunto principale. Per il momento, dunque, si prospetta un'estate e magari anche una prossima stagione da separati in casa tra calciatore e società, la quale dovrà inoltre sborsare 80 milioni totali di un 'premio fedeltà' che pare sempre più contraddittorio e tragicomico.