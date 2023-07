Juve bloccata senza blitz Psg-Vlahovic: Giuntoli cerca il suo primo "gol"

Sulla scaletta dell’aereo salirà anche Dusan Vlahovic a meno che nella giornata di oggi si concretizzi un blitz del Paris Saint Germain per strapparlo alla Juve e dotare Luis Enrique di un centravanti con le caratteristiche preferite dal neo tecnico dei francesi: ovvero un finalizzatore dotato di fisico importante. Del resto oggi è l’ultimo giorno utile anche per i parigini prima di volare dalla parte opposta dei bianconeri, ovvero in Giappone, per la loro esibizione estiva internazionale visto che il volo decollerà sabato. Se questo blitz non si concretizzerà, allora il mercato bianconero resterà in stand by per almeno una decina di giorni, ovvero sino a quando di fatto tutta la comitiva non rientrerà in Italia, la data prevista in tal senso sarà il 3 agosto.