"Pogba, ti tagli l’ingaggio?”: il dialogo in corso con la Juventus

Paul Pogba al centro della Juve . Una speranza per quanto riguarda il campo, ribadita da Cristiano Giuntoli anche martedì: «Per noi è fondamentale perché ha qualità, ha esperienza, conosce l’ambiente. Puntiamo su di lui per trascinare i giovani».

Un dato di fatto per quanto riguarda le valutazioni che la società bianconera sta facendo relativamente alla necessità di «dare un occhio ai conti» e, assieme allo staff tecnico e medico, relativamente alla pianificazione del lavoro di preparazione.

Pogba e la Juve in Usa

Nello specifico relativamente alla tournée negli Stati Uniti, destinazione per cui la squadra bianconera partirà domani. Sull’aereo ci sarà anche Pogba? La decisione sarà presa oggi, ma a quanto filtra dalla Continassa la probabilità non è bassa. Lo è molto meno, invece, quella che possa giocare: la seconda sfida del Soccer Champions Tour, quella con il Milan di venerdì 28 alle 4.30 del mattino ora italiana (la prima sarà domenica mattina alla stessa ora con il Barcellona), che era l’obiettivo del Polpo per il rientro, si allontana.