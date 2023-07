Juve, Weah si presenta: il ruolo, il consiglio di Allegri. E su Cuadrado...

Dopo l'annuncio del club, le prime sedute di allenamento sotto gli occhi di Allegri e la cena di benvenuto con i compagni, Timothy Weah racconta il motivo della sua scelta: arrivare nella Serie A che ha portato suo padre, con la maglia del Milan, a vincere il Pallone d'Oro.

Weah: "Felice di essere alla Juventus"

Timothy Weah è pronto per iniziare la nuova avventura alla Juventus: "Sono molto felice di essere alla Juve, è una benedizione per me e la mia famiglia. Grazie al club per l’opportunità, sono onorato di essere qui. È stata una scelta molto semplice, ho voluto venire subito quando ho saputo che erano interessati. Mio papà è tifoso della Juventus e mi ha sostenuto, è stata una coincidenza. Sono contento e orgoglioso di essere qui. Arrivare qui era già un mio retro pensiero. È una sfida, come professionista devo ascoltare il coach e gli altri giocatori. Mi spingerò oltre i miei limiti, quando mi diranno che sono pronto sarò pronto per partire".