Coraggio, Pogba: fai qualcosa di Juve, riduciti lo stipendio

Nell'ultima, tormentata stagione che, finalmente, si è lasciato alle spalle, Paul Pogba , 30 anni, ha giocato soltanto per 151 minuti, fra campionato e coppe. Il suo ingaggio pesa sui conti juventini nella misura di 10,5 milioni di euro lordi a stagione , più bonus.

Come ha rivelato oggi Tuttosport, una delle prime cose che Cristriano Giuntoli ha fatto, dopo essersi insediato alla Continassa, è stato avviare un dialogo con Pogba e la sua agente, Rafaela Pimentra, per rivedere i termini dell'accordo, in scadenza nel 2026. La mossa del neo capo dell'area tecnica è stata quanto mai doverosa e imposta dai vincoli di bilancio che, fatalmente, condizionano la strategia di mercato del club.

Pogba e la riduzione dell'ingaggio

Anche perché, nella nuova stagione soltanto Pogba potrà sciogliere i dubbi sul ritorno in campo a tempo pieno. Sempre che il francese non venga irresistibilmente attratto dai fantastilioni arabi. Nell'attesa, conoscendo quanto ami la N.10 che indossa con orgoglio, Paul potrebbe fare qualcosa di veramente juventino e dimostrare il suo attaccamento alla maglia: ridursi lo stipendio. Magari spalmandolo su un ulteriore prolungamento del suo rapporto con il club, come gli è stato già prospettato. Sarebbe un bel modo di ricominciare.