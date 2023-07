Miretti, sempre più Juve: ufficiale il rinnovo fino al 2027

Ha collezionato 40 presenze e ha giocato anche in Champions dal primo minuto contro il Psg, un bel bottino per la sua prima vera stagione in Serie A, oltre i piccoli sprazzi di fine campionato 2022. Ha realizzato anche tre assist, ma è ancora alla ricerca del primo gol. Tuttavia resta viva l'ipotesi del prestito alla Salernitana.

Dopo aver confermato tutte le sue qualità anche con l'Under 19, entra a far parte della Next Gen, arrivando anche ad indossare la fascia da capitano. Dal 2021-22 viene aggregato spesso alla Prima Squadra, con Mister Allegri che ne riconosce subito il potenziale: l’8 dicembre 2021 fa il suo esordio con “i grandi” in Champions contro il Malmö, mentre la prima in serie A la vive il 20 marzo 2022 contro la Salernitana. Confermato in Prima Squadra nel 2022-23, con personalità e carattere si guadagna spazio nello scacchiere bianconero e chiude la stagione con un bottino di 40 apparizioni tra campionato e coppe. Recentemente, inoltre, ha preso parte all’Europeo con la Nazionale italiana Under 21, ma già il 20 novembre 2022 aveva strappato la prima presenza con la selezione maggiore in amichevole (in casa dell’Austria). Una crescita costante quella di Fabio, centrocampista duttile e intelligente, in grado di adattarsi ad ogni situazione. Il prolungamento del rapporto conferma la fiducia nel suo talento, con l'obiettivo di continuare ad alzare l’asticella per raggiungere traguardi ambiziosi. Congratulazioni, Fabio!"