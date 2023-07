Vlahovic, contatto Real Madrid: Ancelotti telefona alla Juve. E Lukaku...

La sensazione di trovarsi in un vicolo cieco con una sola strada possibile per uscirne: quella che porta in Arabia Saudita. Romelu Lukaku in questi giorni deve provare una sensazione del genere se è vero, come sembra, che l’entourage del belga abbia cercato di ricontattare l’Inter per provare a ricucire il rapporto, operazione necessaria se propedeutica a rimettere in piedi una trattativa tra i nerazzurri e il Chelsea per l’attaccante.