Savona, ufficiale il rinnovo con la Juve: prosegue il percorso in Next Gen

La Juventus continua a dare fiducia ai giovani. Dopo il rinnovo di Miretti , Fagioli Huijsen e altri talenti, ora tocca anche a Savona . Il giovane terzino classe 2003 è cresciuto in bianconero e ha fatto anche il salto di categoria dalla Primavera alla Next Gen nello scorso campionato. Ha collezionato 17 presenze e 2 assist in Serie C, una buona base di partenza. Ora ha prolungato fino al 2026.

Corsa e tanta voglia di fare, come ha dimostrato dopo l'operazione al menisco di giugno 2022, che lo ha tenuto ai box per qualche mese prima del suo rientro graduale in campo. Ha convinto Montero e poi anche Brambilla e adesso avrà la possibilità di cercare di attirare anche l'attenzione anche di Allegri.

Juve Next Gen, rinnova Savona: il comunicato

Questa la nota della società: "Nicolò Savona ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2026. Una conferma meritata per il difensore laterale bianconero, autore di un campionato solido in serie C nella rosa Next Gen e una parte finale di stagione con l’Under 19. Nato ad Aosta e cresciuto nel settore giovanile juventino, il terzino classe 2003 ha vissuto una parentesi in prestito alla Spal, tornando poi a vestire bianconero. Analizzando il bagaglio statistico del giocatore, i numeri parlano di 51 presenze e 4 gol con la Primavera tra campionato e coppe, mentre con la Next Gen ha già raggiunto le 20 apparizioni. Congratulazioni, Nicolò! Avanti insieme, cercando di raggiungere grandi obiettivi".