Berardi replica a Lotito sul retroscena mercato Juve coi social Tuttosport

Domenico Berardi non ci sta e risponde a Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, nella serata di ieri, dal ritiro di Auronzo di Cadore ha risposto a diverse domande sul mercato e quando gli è stato chiesto dell’esterno del Sassuolo ha voluto svelare un retroscena. Il numero uno del club biancoceleste, spiegando di aver parlato con il club neroverde e di essere venuto a conoscenza del fatto che il calciatore non è mai stato in vendita, ha voluto aggiungere: “Poi parliamo di un ragazzo che ha firmato un contratto con la Juventus e lo ha strappato…”.