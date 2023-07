Bonucci, il messaggio social della moglie dopo la scelta della Juve

Bonucci, la moglie e la foto con Chiellini, Ogbonna e Pepe

Il difensore, nel suo primo giorno di ritiro aveva anche postato una foto per ribadire quanto si sentisse felice di essere tornato. Chi ha voluto mandare un altro messaggio indirizzato a Leo è sua moglie, Martina La compagna del bianconero ha infatti postato un video su Instagram in cui, con sua figlia, lascia partire un palloncino in aria, scrivendo: "Impalpabili quanto granitici, i desideri, nel mondo, continueranno a sopravvivere immortali. Il Nostro, il Mio, qui, per Te. Sempre con il sorriso", taggando proprio il marito alla fine del post. Inoltre, anche Leo ha postato un'altra immagine sulle storie: questa volta insieme agli ex compagni Chiellini, Ogbonna e Simone Pepe.