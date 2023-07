Samardzic: l’Udinese, la nuova stagione e il futuro. E su Vlahovic...

TORINO - Obiettivo di mercato delle big di Serie A , Lazar Samardzic ha parlato delle prime due stagioni in maglia Udinese. Parla della soddisfazione in terra friulana il talento serbo: "Il primo anno mi è servito per ambientarmi, nel secondo mi sono stabilizzato. Posso misurarmi con le migliori squadre e giocatori d'Europa, mi sono fatto strada fino a giocare con continuità in una squadra affermata di prima divisione e in una nazionale maggiore".

Samardzic aggiunge: "Il club è di prim'ordine da quasi 30 anni e conta anche grandi nomi come Antonio Di Natale, Oliver Bierhoff, Rodrigo De Paul, Fabio Quagliarella e, più recentemente, Gerard Deulofeu e Roberto Pereyra. L'Udinese è un club dove puoi crescere serenamente e con molta fiducia. Questo aiuta enormemente. Ricordo soprattutto la mia primissima partita contro lo Spezia, in cui ho segnato il mio primo gol all'89', otto minuti dopo essere entrato dalla panchina, che è stato anche il gol della vittoria. Un inizio così è da sogno. Altrimenti, tutte le partite contro le migliori squadre e giocatori della Serie A, gli incontri in trasferta a Napoli, l'incontro con stelle come Cristiano Ronaldo, Franck Ribéry o Zlatan Ibrahimovic, che tra l'altro ha giocato l'ultima partita della sua carriera contro di noi a marzo, qualcosa da ricordare".

Samardzic, il futuro l'elogio di Vlahovic

Samardzic parla dei suoi idoli serbi: "Sono giocatori che seguivo in TV e per i quali ho fatto il tifo. Tadic una volta mi ha inviato un video di auguri per il mio 18° compleanno, all'epoca fu davvero fantastico. Essere in campo con lui e persino entrare al suo posto nella mia prima partita internazionale è quasi troppo bello per essere vero. Tadic e Mitrovic portano con sé un'incredibile quantità di esperienza, entrambi hanno sperimentato di tutto e hanno giocato ai massimi livelli per anni. Soprattutto, questi sono due ragazzi davvero fantastici che sanno davvero come divertirsi. Come nuovo arrivato, mi sono sentito subito accettato". Poi parla di Vlahovic: "E' un ragazzo molto tranquillo e divertente, ma non perde mai la concentrazione sulla sua performance. Non importa quanto possa divertirsi in allenamento, è sempre lì quando conta di più. In termini di calcio, è una macchina. In allenamento con la Nazionale ho potuto sperimentarlo da vicino. Ha mostrato di cosa è capace a Firenze e in un club ancora più grande con la Juventus. Non mi sorprende che sia associato a club come il Bayern. Se lo è guadagnato". Infine conclude guardando al futuro: "Attualmente il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione con rinnovata energia. Ovviamente, come giocatore, vuoi sempre ottenere il massimo. Ma in questo momento non sto pensando molto a cosa può succedere in futuro. Udine è un ambiente ideale per la mia crescita".