Bonucci, parla l'agente: "Fantasie su di lui, vuole restare alla Juve"

Juve, l'agente di Bonucci sul futuro

Il procuratore del calciatore della Juve ha poi aggiunto: "E' un calciatore di livello mondiale, capitano azzurro e leader di una squadra come la Juve. Qualora si materializzassero situazioni di mercato, prenderemmo in considerazione soltanto opportunità all'altezza del suo livello per trovare la soluzione migliore per tutti".