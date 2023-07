Il mercato Juve tra Lukaku, l'Arabia e Vlahovic: un nome torna di moda

Gli schemi di gioco, ma anche il mercato: molto, se non tutto, ruota attorno a Dusan Vlahovic per determinare i destini tecnici della nuova Juventus .

L’attaccante serbo, lo sappiamo, è in bilico tra risorsa tecnica (indubitabile, anche in prospettiva) e risorsa economica sul mercato in attesa che i molti sondaggi e le manifestazioni di interesse si trasformino in offerte concrete che si avvicinino a quegli 80 milioni che la Juventus ha fissato come punto di partenza da cui iniziare a trattare.

Mercato Juve, il domino delle punte

Sono giorni da “sangue freddo” perché tutto quanto si può sbloccare (o no) a seconda di chi si muove per primo: da Mbappé che blocca il Psg fino a Kane del Tottenham che aspetta il Bayern, dal Real Madrid che valuta le mosse del francese fino al Chelsea che spera i risolvere in fretta... l’equivoco Lukaku. Ecco: la Juventus tiene d’occhio da tempo i destini dell’attaccante belga (che ieri ha di nuovo donato un pensiero criptico ai social: “Non fidarti di nessuno”) e non mostra particolari ansie di fronte ai tempi che si allungano e neppure al cospetto delle notizie di rilancio da parte degli intermediari sauditi.