Mercato Juve, le uscite: Pellegrini, Bonucci e chi può andare in prestito

Juventus, Pellegrini-Lazio in stand-by

Sulla porta, in prima battuta, gli elementi che in questi giorni si stanno allenando alla Continassa, a migliaia di chilometri dai compagni impegnati nella tournée negli Stati Uniti. Giocatori come Luca Pellegrini, ad esempio, per cui il ritorno alla Lazio è sempre in stand-by di fronte alla carenza di volontà del presidente Lotito di muovere qualche passo in direzione dei bianconeri per cifre e modalità dell’operazione. Anche per questo, allora, nelle ultime ore ha preso quota la suggestione Nizza, club che al contrario pare disposto a mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni per la Juventus e un ricco quadriennale per il terzino. Ma nel discorso rientrano anche giocatori come Marko Pjaca.