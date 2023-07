Zakaria, non solo West Ham: Juve, Holm si avvicina e Kessié prende quota

Prima le uscite e poi le entrare, rigorosamente, ma senza ansie né frenesie. Anche perché il caso sulla carta più spinoso, quello legato al futuro prossimo di Arthur, è stato risolto a tempo di record. E non preoccupano le soluzioni ai rebus di altri esuberi come McKennie o Zakaria, che vantano un più ampio ventaglio di possibilità per il loro domani.

Juve, la situazione Zakaria

Lo svizzero, in particolare, è uno degli elementi bianconeri più richiesti fin dalle prime giornate della sessione estiva, quando Manna guidava le operazioni al fianco di Tognozzi e Giuntoli era ancora vincolato al Napoli. Uno scenario che, un mese abbondante più tardi, non è mutato. Il centrocampista nell’ultima stagione in prestito al Chelsea, certo, figura ancora nella lista dei giocatori in esubero e si allena alla Continassa con il gruppo di Allegri invece impegnato nella tournée americana.