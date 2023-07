Juventus, il 3-5-2 dei desideri: trattative, obiettivi e sogni mercato

Tra sogni, desideri, piste complicate e concrete, ecco gli 11 obiettivi di mercato bianconeri, a costituire una vera e propria formazione. Il modulo, nemmeno a dirlo, il 3-5-2 (o meglio il 3-4-1-2), lo stesso che dovrebbe utilizzare dalla prossima stagione Massimiliano Allegri.

Bento

Classe 1999, portiere dell'Atheltico Paranaense, Bento è un estremo difensore dotato anche di passaporto italiano. È uno dei profili più interessanti in tutto il Sudamerica per il ruolo: i bianconeri avevano messo gli occhi su di lui in caso di partenza di uno tra Perin e Szczesny (su quest'ultimo ci sarebbero gli occhi del Bayern Monaco). Nulla di concreto per ora, ma il club bianconero monitora con attenzione la sua situazione. Valore del cartellino non eccessivamente alto: potrebbe partire per una cifra intorno ai 7 milioni di euro.