Juve-Milan, quando i mercati hanno 2 velocità: le strategie, la differenza

Nella notte italiana tra oggi e domani (ore 4.30, a Los Angeles saranno le 19.30) andrà in scena al Dignity Health Sports Park la sfida degli antipodi: mai così distanti, Juventus e Milan. In che senso? Perché da una parte c’è un apparente immobilismo di mercato, che nei fatti si è concretizzato finora con un’unica operazione in entrata, o meglio un solo volto nuovo, a parte gli elementi di rientro dai prestiti: quello sorridente del figlio di una leggenda rossonera, ovvero Timothy Weah (al Lille 10,3 milioni pagabili in due esercizi più 2,1 di bonus). Stop, per adesso. Gli ulteriori sforzi sono stati profusi prima per trovare un’intesa con l’Olympique Marsiglia per confermare Arek Milik in attacco, poi per trattenere Adrien Rabiot, richiesta specifica di Max Allegri per il centrocampo, attraverso il rinnovo annuale.