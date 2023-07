Juve e Arabia: chance mercato in più per Bonucci, Alex Sandro e… Pogba

TORINO - Fino alla fine, e anche oltre. L’obiettivo di piazzare tutti gli esuberi – e nemmeno tanto tangenzialmente di abbattere il monte ingaggi della rosa – potrà essere perseguito dalla Juventus anche oltre i canonici termini del 1° settembre. La sessione estiva del calciomercato internazionale si è arricchita di una grande e facoltosa protagonista come l’Arabia Saudita, i cui tempi però non collimano con quelli dell’Europa: alle latitudini di Cristiano Ronaldo e soci, infatti, il gong sulle trattative risuonerà soltanto il 20 settembre. Aprendo così a una lunga finestra di tre settimane in cui, a campionati e coppe ormai pienamente avviati nel Vecchio Continente, il pallino del gioco sarà (ancor più) nelle mani dei fondi mediorientali. Un rischio, certo, al cospetto di improvvise e irrinunciabili offerte: a quel punto non ci sarebbe modo di far fronte a eventuali partenze. Ma soprattutto, appunto, un’opportunità, in primis per club come quello bianconero che in quest’estate hanno bisogno di ottimizzare i movimenti di mercato in uscita.