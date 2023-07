Szczesny-Bayern, la Juve ha il canale. Resta viva la pista Vlahovic

Se serve un canale con il Bayern Monaco , allora Giovanni Branchini è di sicuro l’uomo giusto. Già in passato è stato intermediario di importanti affari tra la Juventus e il club bavarese (per esempio il trasferimento di Douglas Costa ai bavaresi) e così è fatale che la sua presenza nel ritiro statunitense della Juventus abbia innescato speculazioni di mercato. Inevitabili e logiche soprattutto in considerazione del fatto che il canale tra Torino e Monaco di Baviera, già attivato dall’interesse per Dusan Vlahovic , si è rinforzato per quello nei confronti di Wojciech Sczesny .

Il portiere polacco è entrato a far parte dei profili che il club bavarese sta seguendo per sostituire lo svizzero Yann Sommer destinato all’Inter. Il club tedesco ha avviato un vero e proprio casting per individuare un candidato che riassuma in sé caratteristiche non banali: la capacità di reggere la titolarità in un club impegnato ai massimi livelli in Bundesliga e, soprattutto, in Europa, e al contempo la disponibilità ad accomodarsi in panchina. Già, perché il convitato di pietra nella vicenda è Manuel Neuer, il veterano alle prese con il recupero dalla brutta fattura alla tibia (che si è procurato sciando: un ambito che dovrebbe essere inderogabilmente off limits per un atleta). Ecco: il punto è che Neuer non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca, anche in ottica Nazionale (la Germania ospiterà la fase finale degli Europei nel giugno prossimo) e intende riconquistare la titolarità non appena le condizioni fisiche glielo consentiranno. Ecco, dunque, la via stretta del Bayern sia a livello tecnico che, soprattutto, di investimento in termini di cartellino e di ingaggio.