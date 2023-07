Ihattaren-Juve, stavolta è finita davvero: ufficiale la risoluzione

La Juventus ha comunicato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto che legava Ihattaren ai bianconeri. Il club lo aveva acquistato nel 2021 dal Psv per 1,8 milioni di euro , cedendolo poi in prestito alla Sampdoria il giorno stesso. Con i blucerchiati non ha mai esordito e i problemi extra campo hanno sempre avuto il sopravvento sul resto.

Successivamente è passato in Olanda all'Ajax, aggregandosi alla squadra giovanile, senza però richiamare l'attenzione della prima squadra. Ha fatto poi rientro a Torino e ora si è definitivamente separato dalla Vecchia Signora.

Juve-Ihattaren, ecco la risoluzione: il comunicato

Questa la nota della società: "Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Mohamed Ihattaren alla Juventus. In bocca al lupo, Mohamed". Con queste poche righe termina l'esperienza negativa dell'olandese in Italia. Il giovane non ha mantenuto le aspettative e ha fatto parlare di sè maggiormente fuori dal campo. L'ex PSV nel novembre 2022 è stato arrestato ad Utrecht per alcune minacce. Non gioca una partita ufficiale in un campionato dal 2021, da prima del suo approdo in bianconero e la sua carriera resta un punto interrogativo.