Tesoretto Juve, la Premier su Iling: i bianconeri chiedono 25 milioni

Obiettivo tesoretto. Uno step fondamentale da raggiugne per finanziare la campagna acquisti e consegnare a Massimiliano Allegri i rinforzi richiesti. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono al lavoro per sfoltire l’organico e provare a far cassa il più possibile. Negli ultimi giorni, in tal senso, si è riacceso l’interesse da parte dei club di Premier League per uno dei gioiellini bianconeri, ovvero Samuel Iling-Junior .

L’esterno offensivo inglese è da tempo sulla lista di Monchi per l’Aston Villa. Da Birmingham potrebbero tornare presto alla carica in caso di cessione di Leon Bailey. L’ala giamaicana, infatti, appare in procinto di accasarsi in Arabia Saudita e i Villans ripensano allo juventino, su c’è da registrare anche l’interesse di un’altra società d’Oltremanica.

Mercato Juve, Iling anche nel mirino dell'Everton

Si tratta dell’Everton, che pensa a Iling in alternativa alla prima scelta Willy Gnonto. Sul nazionale azzurro, però, bisogna fare i conti con le richieste elevate del Leeds: 30 i milioni che vogliono dalle parti di Elland Road per cedere il folletto classe 2003. Tanti, troppi secondo la sponda blue del Merseyside. E così i Toffees hanno chiesto informazioni per il coetano bianconero, che la Juve valuta circa 25 milioni. Tradotto: o arriva un’offerta importante o Iling resta a Torino come vice Kostic. Allegri e i dirigenti stimano parecchio il calciatore britannico e se ne priverebbero soltanto dinnanzi a cifre pesanti.